Champions: il Napoli pesca Balotelli

4 agosto 2017

Sarà dunque Mario Balotelli a contendere al Napoli il posto nei gironi di Champions ed è inutile dire che non si tratta di un confronto semplicissimo. Il Nizza è reduce da un ottimo campionato in Ligue 1 dove lo scorso anno si è tenuto alle spalle per gran parte della stagione il Monaco, poi campione, e il Psg. Non solo. E' vero che l'andata di Nizza non era stata esaltante, ma la qualificazione al playoff strappata all'Ajax sul suo campo (1-1 e 2-2 i risultati delle due gare) è un biglietto da visita che non può non preoccupare la formazione di Sarri che, sia chiaro, è comunque qualitativamente superiore ai francesi.



Francesi che, peraltro, nelle prossime ore perderanno quasi certamente Dalbert, in predicato di trasferirsi all'Inter, ed Eysseric, inseguito tra gli altri dalla Fiorentina. C'è però un precedente, anche se non del tutto significativo, che può sollevare il morale al Napoli. Un anno fa, proprio in questo periodo, gli azzurri affrontarono in amichevole il Nizza all'Allianz Riviera e ne uscirono con un facile 3-0. D'altro canto, però, anche se mancano ancora un paio di settimane al match, i rossoneri sono decisamente più avanti nella preparazione. Intanto perché hanno dovuto accelerarla proprio per i preliminari di Champions. Quindi perché la Ligue 1 partirà già in questo weekend.



LE STATISTICHE



• Il bilancio del Napoli contro squadre francesi in Europa è di cinque vittorie, tre pareggi e due sconfitte in 10 precedenti.



• In Champions League solo un precedente contro una squadra francese: con il Marsiglia nella Champions 2013/14 (due vittorie nel girone).



• Il Nizza ha perso entrambe le gare contro squadre italiane in competizioni europee: Coppa delle Fiere 1967/68 (due sconfitte contro la Fiorentina).



• Solo un precedente tra club francesi e italiani nei preliminari di Champions: il Parma venne eliminato dal Lille nel 2001.



• Mario Balotelli ha segnato in due degli ultimi quattro precedenti contro il Napoli (tutte le competizioni).



• Adam Ounas ha incrociato due volte il Nizza nella scorsa Ligue 1: un pareggio e una sconfitta, senza mai segnare.





QUESTI GLI ACCOPPIAMENTI:



QARABAG-COPENAGHEN

APOEL-SLAVIA PRAGA

OLYMPIACOS-RIJEKA

CELTIC-ASTANA

HAPOEL BEER-SHEVA-MARIBOR

BASAKSEHIR-SIVIGLIA

YOUNG BOYS-CSKA MOSCA

NAPOLI-NIZZA

HOFFENHEIM-LIVERPOOL

SPORTING L.-FCSB STEAUA BUCAREST