Champions, i tifosi del Real Madrid non vogliono la BBC a Napoli

6 marzo 2017

I tifosi del Real Madrid non vogliono la BBC (Bale, Benzema, Cristiano Ronaldo) in campo contro il Napoli . Al San Paolo la squadra di Zidane parte dal 3-1 del Bernabeu nell'andata degli ottavi di Champions League, ma la prova di solidità mostrata dal Real contro l'Eibar nonostante le assenze di Bale e Ronaldo , ha convinto i tifosi. Il 77% delle risposte a un sondaggio sul tridente lanciato da As ha dato parere contrario.

Per necessità, visti gli acciacchi di Ronaldo, e obbligo, con Bale squalificato, Zidane nella trasferta stravinta a Ipurua contro l'Eibar ha schierato Asensio e Lucas al fianco di Benzema, trovando una squadra più compatta e più devota al sacrificio, elementi più che apprezzati dai tifosi. Contro il Napoli però i pezzi da novanta saranno tutti a disposizione, ma in Spagna è stato aperto il dibattito sulla possibilità di schierare il tridente Bale-Benzema-Cristiano Ronaldo al San Paolo, una trasferta tutt'altro che snobbata. Per i tifosi la risposta è netta: no alla BBC.



Sul risultato hanno inciso le recenti uscite del Real Madrid con i tre in campo. La vittoria faticosa contro il Villarreal, passando per il 3-3 acciuffato all'ultimo da Ronaldo contro il Las Palmas e la sconfitta di Valencia, hanno restituito un'immagine dei ragazzi di Zidane molto meno solida in campo e alla vista degli affezionati, che ora preferirebbero una squadra più compatta. Il 77% di loro consiglierebbero a Zizou di studiare una strada alternativa a Napoli, pur con la consapevolezza che rispetto all'Eibar rientreranno tra i titolari anche Carvajal, Marcelo, Kroos e Varane.