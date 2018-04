Champions, Guardiola furioso con l'arbitro. Ma è l'ennesimo euroflop

11 aprile 2018

È diventata una straordinaria normalità. Guardiola fuori dalla Champions, una tendenza che parte dal 2012 e - con la pausa dell'anno sabbatico del 2013 - si ripropone ogni anno, con più o meno fragore. Dal Barcellona si era congedato con l'eliminazione in semifinale per mano del Chelsea, nel 2012, al Bayern per tre stagioni consecutive era uscito in semifinale: a volte in maniera netta (contro il Real nel 2014 e col Barcellona nel 2015), altre per i gol in trasferta (2016 con l'Atletico). Il passaggio al Manchester City non ha portato fortuna al tecnico catalano: eliminato agli ottavi contro il Monaco nel 2017, fuori ai quarti con il Liverpool.