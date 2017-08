Champions, Guardiola esalta il Napoli: "Tra le migliori tre d'Europa"

25 agosto 2017

Pep Guardiola in corona il Napoli , avversario nel Gruppo F di Champions League . "Tra tutte le squadre di terza fascia abbiamo pescato la più forte - ha spiegato -. Il Napoli è la squadra che gioca il miglior calcio in Italia ed è tra le migliori tre d'Europa per espressione di gioco ". "La squadra di Sarri difende a 40 metri dall'area di rigore , proprio come faceva Arrigo Sacchi", ha aggiunto il tecnico del Manchester City.

In attesa di incrociarlo sul campo, Pep esalta le qualità e l'organizzazione di gioco del Napoli. E lo fa senza usare giri di parole. "Il Napoli è tra le squadre più forti d'Europa - ha ribadito -. E' la peggiore che potessimo incontrare in terza fascia". Ma a incantare il tecnico del City non è tanto la capacità di costruire gioco e creare occasioni da rete, quanto la fase di contenimento. "È fantastico anche come giocano in fase di non possesso", ha spiegato, accostando le soluzioni di Sarri a quelle mostrate in passato dal maestro del pressing Arrigo Sacchi. Elogi sincere. In attesa di testare tutto sul campo.