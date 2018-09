Champions, gruppo F: spettacolo tra Shakhtar Donetsk e Hoffenheim, finisce 2-2

19/09/2018

L’Hoffenheim, all’esordio assoluto in Champions League, pareggia 2-2 al Metalist Stadium di Charkiv in Ucraina contro lo Shakhtar Donetsk nella prima ufficiale della fase a gironi, gruppo F. Al 6’ la squadra di Nagelsmann passa in vantaggio con il delizioso pallonetto di Grillitsch. Locali che trovano il pari al 27’ con Ismaily. Il raddoppio degli ospiti arriva al 38’ con Nordtveit. Poi Maycon all’81’ gela i tedeschi.