Champions griffata Italia grazie a Juve, Inter, Roma e Napoli

25/10/2018

E chi se lo aspettava? Reduce da un'estate tra le più amare della sua storia, il calcio italiano ha prepotentemente rialzato la testa in Europa. Lo ha fatto con le sue quattro squadre grandi protagoniste in Champions League . Guidate dalla Juve, Inter, Napoli e Roma hanno tagliato il traguardo del giro di boa dei rispettivi gironi con in mano la qualificazione agli ottavi. Certo, siamo solo a metà strada, ma i numeri sono dalla nostra parte e le speranze potrebbero ben presto trasformarsi in certezze.

A sorridere sono soprattutto i bianconeri e non soltanto per avere praticamente in mano il biglietto per la fase a scontri diretti. Al momento, infatti, la squadra di Allegri passerebbe da prima e si presenterebbe al sorteggio con la certezza di poter pescare tra un poker di avversarie davvero abbordabili. Il tutto proprio grazie a Inter, Napoli e Roma. Le tre formazioni del Belpaese, infatti, occupano la seconda posizione e, come da regolamento, non potrebbero essere sorteggiate, insieme allo United compagno di girone, con i sette volte campioni d'Italia di fila. Così, tra le possibili avversarie della Juve, la più pericolosa resterebbe l'Atletico Madrid (non certo sfavillante finora), con Schalke 04, Ajax (che dovrebbe cedere il passo al Bayern, ora a pari punti) e Lione a completare il pacchetto delle papabili. Certo, tra qualche settimana la situazione potrebbe essere completamente diversa, ma oggi la Champions sorride a Cristiano Ronaldo e compagni.



A Torino, comunque, faranno soprattutto il tifo per il Napoli, la cui qualificazione porterebbe all'estromissione di un'avversaria pericolosa come il Liverpool o addirittura il Psg. Se la Juve è ormai sicura di passare il turno, lo è quasi anche l'Inter, perché i cinque punti di vantaggio su Tottenham e Psv lasciano tranquilli i nerazzurri: niente male dopo un'assenza di sei anni. Pure la Roma vede gli ottavi dopo il netto successo sul Cska Mosca e potrebbe ancora fare un bello scherzo al Real Madrid. Discorso aperto, invece, per il Napoli, che si giocherà tutto nelle sfide di ritorno con il Liverpool ad Anfield e il Psg al San Paolo. Ma non passare sarebbe un'ingiustizia per quanto visto finora.



Insomma, l'umiliazione patita dalla Nazionale, estromessa dai Mondiali nell'amaro spareggio con la Svezia, è ormai dimenticata e adesso l'Italia (seconda dietro alla Spagna) vola anche nel ranking Uefa grazie ai suoi club. Chi ci avrebbe creduto solo pochi mesi fa?