Champions, Griezmann: "Amo la Juve, credo che andrà in semifinale"

20 marzo 2017

La Champions sta per entrare nel vivo con i quarti e la Juve cercherà di conquistare una coppa che a Torino manca dal 1996. Sono in molti a temere i bianconeri e tra questi c'è Griezmann , che rivela a L'Equipe: "La favorita? Nessuna è un gradino sopra le altre. Ma amo la Juventus, è difficile giocarci contro, proprio come noi. Credo che la Juve andrà in semifinale. Concede poche occasioni, dietro è una squadra molto solida".

Le parole di Griezmann, blindato dall'Atletico Madrid con un contratto fino al 2021, potrebbero aprire nuovi scenari di mercato per l'estate e intanto l'attaccante, interrogato sul proprio futuro, non esclude l'addio ai Colchoneros: "Giocare nel Real Madrid o nel Barcellona? Perché no? Sarebbe un sogno arrivare nei migliori club d'Europa e queste due squadre, come il Bayern o le squadre inglesi, sono un sogno fin da bambino. Non andrei mai a Parigi, in Cina o negli Stati Uniti".