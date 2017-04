Champions, Giuly: "Con la Juve niente da perdere"

21 aprile 2017

Ludovic Giuly parla ai microfoni di Premium Sport e commenta in sorteggio con la Juve in semifinale di Champions: "La nostra parola chiave è fiducia. Siamo già estasiati di essere in semifinale di Champions e metteremo tutto il nostro cuore per arrivare a Cardiff. Non abbiamo niente da perdere e siamo orgogliosi di poterci misurare con una squadra fortissima come la Juventus. Siamo una squadra che sta sulle nuvole".