Champions: Dortmund è blindata, si gioca alle 18.45

12 aprile 2017

Dortmund si è risvegliata blindatissima. Misure di sicurezza massime dopo le esplosioni avvenute vicino al pullman del Borussia che si stava dirigendo allo stadio per la sfida con il Monaco. Tantissimi poliziotti al campo d'allenamento dei gialloneri dove la squadra di Tuchel si è allenata in mattinata: ritiro inavvicinabile per tutti. I giocatori, che hanno dormito a casa, sono arrivati a bordo delle loro vetture.



Anche allo stadio Signal Iduna Park rafforzati i controlli: sono stati installati i body check e nessun tifoso potrà entrare allo stadio con lo zaino (ma solo con dei sacchetti portati a mano). Perquisizioni a tappeto e l'ingresso all'impianto per i supporter si prevede rallentato. In mattinata i due club si sono riuniti per fare il punto della situazione: il fischio d'inizio alle 18:45 è confermato perché le due squadre hanno deciso di scendere in campo per superare la paura.