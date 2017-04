Champions, derby Real-Atletico: in Spagna si parla di palline "calde" nell'urna

21 aprile 2017

Sarà derby: Real contro Atletico. In semifinale, stavolta, dopo due finalissime che hanno visto sorridere i blancos con la Decima e l'Undecima Champions. Meglio ora, il pensiero dei tifosi colchoneros; opposto quello dei madridisti che avrebbero preferito ancora il confronto nell'arco dei soli 90 minuti. Ma in rete impazza la polemica per un presunto sorteggio pilotato e si scrive di palline calienti mettendo nel mirino il sorteggio di Ian Rush.