Champions: da Madrid a Valencia è Spagna-Italia. CR7 ritrova la sua Coppa al Mestalla, la Roma nella tana dei Campioni La Juve chiamata subito a una prova di forza per accreditare il suo ruolo di favorita. I giallorossi al Bernabeu per testare il Real del dopo-Cristiano

19/09/2018

Coefficiente di difficoltà medio per la Juve. Alto, altissimo, per la Roma. Il Valencia per i bianconeri, il Real (una sorta di classico contemporaneo visti i frequenti incontri, come confermano le statistiche pubblicate qui sotto) per i giallorossi: un incrocio tra Spagna e Italia per chiudere la prima giornata di Champions.



Due test indicativi, probanti. La Juve deve confermare subito il suo ruolo di favorita (una delle favorite, come indicato da Allegri) contro un avversario difficilmente decifrabile: senza assilli e ossessioni, ha sentenziato il tecnico bianconero, ma con la consapevolezza che, complice anche un giorne non certo di ferro, i tre punti avrebbero un valore ancor più rilevante. E poi c'è lui, l'uomo della Champions per eccellenza, Cristiano Ronaldo che ritorna in Spagna snobbato o quasi da una critica che dissimula (o ha provato a farlo) il peso di un addio che ha invece inevitabilemte toccato il sistema calcio spagnolo (si vedano le dichiarazioni reiterate di Tebas, presidente della Liga).



Quanto poi questo addio possa avere nel concreto toccato il Real Madrid ce lo potrà dire nello specifico la Roma che dall'ultima notte dell'Olimpico contro il Liverpool ritrova ora la Champions proprio nella tana dei Campioni. Una Roma ferita in campionato ma, lo sappiamo, capace di straordinari maquillages in Europa, protagonista nella passata edizione di una progressione esaltante e pronta a ripetersi ora infilandosi nelle crepe di una gestione post-Zidane ancora incerta. Dal Mestalla al Bernabeu, insomma, una notte di risposte. Si spera, ovviamente, positive e rassicuranti.



I NUMERI DI VALENCIA-JUVENTUS - Il Valencia diventerà l’ottava squadra spagnola ad affrontare la Juventus in Champions League. Queste due squadre infatti non si sono mai affrontate prima in Europa.

- Cinque delle ultime sei sconfitte della Juventus in Champions League sono arrivate per mano di avversarie spagnole: due contro Real Madrid e Barcelona, una contro il Siviglia.

- Il Valencia torna in Champions League per la prima volta dal 2015/16, l’ultima volta che raggiunse la fase a eliminazione diretta fu invece nel 2012/13.

- La Juventus ha vinto solo una delle ultime sei partite europee contro un’avversaria spagnola (2N 3P), proprio l’ultima sfida in casa del Real Madrid la scorsa primavera. o Il Valencia ha perso solo una delle ultime sette sfide contro un’italiana (3V 3N).

- Nessun pareggio per il Valencia nelle ultime 18 partite giocate nelle coppe europee (10V 8P).

- Per Massimiliano Allegri queta sarà la partita numero 77 in Champions League. Solo due allenatori italiani hanno fatto meglio di lui finora: Carlo Ancelotti (153) e Fabio Capello (78).

- Durante il suo periodo a Madrid, Cristiano Ronaldo ha partecipato attivamente al 50% dei gol segnati in Champions League dal Real (105 marcature e 27 assist).

- Ronaldo ha il record assoluto di presenze tra i giocatori di movimento in Champions League (153), solo Iker Casillas ne ha collezionate di più (167).

- Ronaldo è anche il miglior marcatore di questa competizione, con 120 gol realizzati in 153 presenze.

I NUMERI DI REAL-ROMA - Undicesima sfida tra Real Madrid e Roma in Champions League, il Real è in vantaggio per sei vittorie e tre, un solo pareggio finora.

- La Roma è riuscita a tenere la porta inviolata una sola volta finora nei 10 precedenti di Champions League giocati contro il Real Madrid (vittoria per 1-0 al Bernabeu grazie a un gol di Francesco Totti nell’ottobre 2002).

- Lo scorso anno il Real Madrid diventò la prima squadra a vincere per tre stagioni di fila la massima competizione europea per Club dai tempi del Bayern Monaco tra il 1974 e il 1976.

- Il Real Madrid gioca la Champions per la 23ª stagione di fila un record in questa competizione.

- Il Real Madrid è imbattuto nelle ultime 25 partite casalinghe di Champions nella fase a gironi (22V 3N), l’ultima sconfitta arrivò proprio contro un’italiana, il Milan nell’ottobre 2009.

- Il Real Madrid ha mancato l’appuntamento col gol solo una volta nelle ultime 56 partite giocate nella fase a gironi della Champions League (0-0 col PSG nell’ottobre 2015).

- Solo Juventus (19), Milan (17) e Inter (12) vantano più partecipazioni della Roma (11) alla Champions League.

- La Roma ha vinto solo una delle ultime 15 trasferte in Champions League (5N 9P).

- Il Real sarà orfano di Cristiano Ronaldo, che ha partecipato attivamente al 50% dei gol segnati dalla squadra in Champions League dal 2009/10 a oggi (105 marcature e 27 assist).

- Edin Dzeko ha trovato la rete nelle ultime cinque presenze in Champions League.

