Champions: coraggio Juventus, è la notte dei sogni

11 aprile 2017

Due anni dopo la finale di Berlino, Juventus e Barcellona si ritrovano di fronte in Champions in una doppia sfida valida per i quarti: andata questa sera allo Stadium, ritorno mercoledì 19 al Camp Nou. I bianconeri si presentano con il morale alle stelle dopo avere centrato la qualificazione alla finale di Coppa Italia e avere battuto il Chievo sabato in campionato. Momento delicato per il Barça, battuto 2-0 dal Malaga nell'ultimo turno di Liga.

Decisamente diverso il cammino che ha portato Juventus e Barcellona ai quarti. Agli ottavi i bianconeri hanno eliminato piuttosto agevolmente il Porto, battendolo 2-0 in trasferta e 1-0 in casa. Miracolosa invece la qualificazione di Messi e compagni che, dopo avere perso 4-0 all'andata al Parco dei Principi contro il Paris Saint Germain, sono riusciti incredibilmente a ribaltare tutto al Camp Nou imponendosi 6-1 su Cavani e compagni.



La Juve conta sull'effetto Stadium, dove in Europa è imbattuta da 21 partite con uno score di 12 vittorie e 9 pareggi. Il Barcellona gioca per la quinta volta nella sua storia in casa della Juventus dove finora non ha mai vinto raccogliendo 2 pareggi e 2 sconfitte nei quattro precedenti. La trasferta torinese più recente dei catalani risale alla Champions 2002-03 e anche in quell'occasione la sfida era valida per l'andata dei quarti di finale: finì 1-1 con vantaggio bianconero firmato da Montero e risposta blaugrana di Saviola.



Il match terminò 1-1 anche al ritorno al Camp Nou e si resero necessari i tempi supplementari: fu una rete di Zalayeta al 114' a regalare la qualificazione in semifinale alla squadra all'epoca allenata da Marcello Lippi che poi perse in finale a Manchester contro il Milan. Il confronto diretto più recente è la finale di Champions 2015 a Berlino: vinse 3-1 il Barcellona che conquistò così la quinta coppa della sua storia.