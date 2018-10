Champions: City in rimonta, Hoffenheim ko

02/10/2018

La vittoria arriva solo nel finale per il Manchester City nella seconda giornata del gruppo F di Champions League . Sul campo dell’Hoffenheim la squadra di Guardiola trema sul gol lampo di Belfodil (1’), ma dopo il pari momentaneo di uno scatenato Aguero (8’) ci pensa David Silva (87’) a completare la rimonta su una distrazione della difesa locale. Primi tre punti in classifica per il City, l’Hoffenheim resta fermo a quota 1.

HOFFENHEIM-MANCHESTER CITY 1-2

Il City deve correggere il tiro dopo il passo falso contro il Lione nella prima giornata dei gironi di Champions. Sulla strada della squadra di Guardiola c’è l’Hoffenheim che nell’ultimo mese ha saputo conquistare una sola vittoria tra tutte le competizioni e che alla prima, sul campo dello Shakhtar, ha sprecato per due volte il vantaggio accontentandosi del pari. Tutto potrebbe far pensare a una partenza sprint del City, ma al primo minuto di gioco i padroni di casa trovano a sorpresa il vantaggio: Demirbay serve Belfodil, l’ex Parma approfitta della difesa ospite troppo alta e vola ad infilare la porta di Ederson. La reazione del City è immediata: dopo un primo tentativo a vuoto Aguero trova la via della rete su assist di Sanè. All’8’ la partita è già sull’1-1. Al quarto d’ora Sterling sfiora il raddoppio, trovando sulla sua strada uno straordinario Baumann, Aguero è scatenato e per due volte va solo vicino alla doppietta spedendo prima la palla alta in acrobazia, poi trovando ancora l’estremo difensore locale pronto alla respinta. Laporte rischia di combinare la frittata con un retropassaggio sbagliato, poi ancora Aguero si rende pericoloso con una conclusione che sorvola di poco la traversa. Nella ripresa l’Hoffenheim parte ancora fortissimo a Grillitsch per due volte non sfrutta la possibilità del nuovo vantaggio, poi è ancora il City a riprendere il controllo del match. Aguero ci prova anche di testa su cross di Bernardo Silva, Sanè viene atterrato in area da un’uscita maldestra di Baumann senza vedersi concedere il rigore, ma ci pensa Posch a regalare la rimonta ai Citizens con una distrazione che spiana la strada a David Silva verso il 2-1 all’87’. L’Hoffenheim spinge per cercare il pari, Sanè si divora la rete su rovesciamento di fronte. È l’ultima emozione del match: il City passa conquistando i primi tre punti nel girone.