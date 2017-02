Champions, Cavani pensa al Napoli: "Col Real servirà giocare col cuore"

14 febbraio 2017

Edinson Cavani carica il Napoli in vista della sfida al Real: "Il Napoli ha nel suo DNA il fatto di giocare con il cuore, come abbiamo fatto noi questa sera - ha detto l'attaccante del PSG dopo il poker al Barcellona, nel corso del programma Premium Champions - E’ importante giocare con la qualità ma conta di più il cuore. Spero che al Napoli vada bene, desidero il meglio per loro".