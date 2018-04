Champions: Cakir arbitra Juve-Real

1 aprile 2018

Sarà il turco Cuneyt Cakir a dirigere Juventus-Real Madrid, andata dei quarti di finale di Champions League, in programma martedì sera all'Allianz Stadium. Assistenti Bahattin Duran e Tarik Ongun, addizionali Huseyin Gocek e Baris Simsek, quarto uomo Mustafa Emre Eyisoy. Quattro i precedenti per i bianconeri: due vittorie e due sconfitte. Tra i ko c'è la finale di Berlino 2015 di Champions contro il Barcellona. Otto i precedenti per i Blancos con 4 vittorie, due pareggi e due sconfitte.