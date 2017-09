Champions, Buffon: "Gli uomini forti superano le difficoltà"

14 settembre 2017

"Abbiamo analizzato il match sotto il profilo tecnico e tattico - ha proseguito il capitano bianconero -. Mi ha sorpreso la rotondità del risultato, che non lascia spazio a repliche". "Credo sia stato troppo sonoro visto il tipo di gara fatto nel primo tempo e come tenevamo il campo - ha aggiunto -. Poi è imprescindibile tenere una certa compattezza, una densità fra le linee, una certa ferocia".



Per Buffon, dunque, al netto della prestazione, il risultato del Camp Nou penalizza troppo la Juve. Soprattutto per quanto dimostrato nel primo tempo. I bianconeri, infatti, sono crollati sotto i colpi blaugrana solo dopo il gol di Messi alla fine della prima frazione. "Abbiamo perso male - ha precisato il portiere della Juve - ma credo che sia stato un risultato troppo pesante per la gara che abbiamo fatto". "Nel secondo tempo le maglie si sono allargate per cercare di recuperare il risultato e così finisci per prestare il fianco - ha concluso Gigi, analizzando attentamente il match col Barcellona. Ma contro queste squadre non puoi permettertelo".



"Nel primo tempo abbiamo fatto la gara che dovevamo fare, in modo molto intelligente, poi il gol sul finire del primo tempo ci ha demoralizzato e destabilizzato - ha continuato, analizzando il match col Barcellona -. Questa non è una scusante, ma è una motivazione reale ed è un qualcosa che non deve accadere". "Alla fine, se noi avessimo avuto la forza mentale per restare in partita, sicuramente non avremmo preso 3 reti e avremmo avuto altre palle gol - ha aggiunto -. Bisogna giocare ugualmente con la stessa fiducia e serenità, cosa che abbiamo smarrito dopo il loro vantaggio: questo è un punto dove dobbiamo migliorare". "Noi riusciamo a stare in partita contro le due o tre squadre che sono ancora un gradino sopra di noi se non perdiamo un certo tipo compattezza - ha spiegato il capitano bianconero -. Se la perdiamo allora iniziano i problemi".



Poi sul primo gol subito da Messi: "Non dico che fosse inevitabile ma vedendo al frequenza con la quale segna, aver fatto 4 partite senza aver preso gol da lui è stato un piccolo record". "Quando ci giochi contro e quando vedi la rabbia e la cattiveria con cui fa determinati movimenti o con la quale scaglia la palla in porta, capisci che ci sono delle categorie nei giocatori - ha aggiunto -. E la cosa bella e la fortuna che ho è che la Juventus mi permette di andare in giro per il mondo e vedere questi giocatori fortissimi". "E a volte ci dimentichiamo di questa cosa e quindi facciamo delle valutazioni errate su altri giocatori, pensando che siano chissà cosa e poi invece quando incontri quelli forti davvero ti accorgi che c’è da lavorare ancora molto per arrivare a quei livelli eccelsi", ha proseguito.



Infine sul divario tra il calcio italiano e quello spagnolo: "Dopo la Spagna, sconfitta anche contro il Barcellona? La mia frustrazione è che questo ciclo calcistico ha fatto sì che, alla fine delle partite, ho dovuto andare sempre a salutare le solite facce e complimentarmi per una vittoria. Quindi che sia la Spagna, il Barcellona o il Real Madrid si va sempre a salutare Piquè, Sergio Ramos, Isco e dopo un po’ è frustrante". "Per questo, dal punto di vista psicologico bisogna essere molto forti per poterli incontrare di nuovo e non sentirsi figli di un Dio minore e avere ugualmente la convinzione di poter riuscire a batterli, perché io sono convinto di poterci riuscire in un certo modo", ha concluso.