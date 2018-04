Champions, Buffon: "Ce la giocheremo senza rimpianti". E sul Pallone d'Oro...

1 giugno 2017

Quella Coppa è l'unico grande trofeo che gli manca e sarebbe il coronamento di un lungo percorso, di una carriera stratosferica. E Buffon ha la consapevolezza di tutto: "Questa sarà una partita importantissima come lo era quella di due anni fa col Barcellona e come quella di quattordici anni fa col Milan. Il fatto che dopo due anni ci siamo riproposti a questi livelli e ci siamo guadagnati di nuovo la possibilità di fare la storia del calcio italiano ed europeo significa che il nostro percorso è stato imperniato di valori importanti e ci ha dato dei risultati validi".



La difesa è l'arma in più della Juve, soprattutto di fronte a un certo CR7: "In un finale così la soglia di attenzione è già ai massimi livelli già qualche ora prima della gara, a prescindere dagli avversari. Poi chiaramente se hai davanti grandi giocatori come Ronaldo, Benzema o Bale bisogna mettere quel pizzico di attenzione in più".



Secondo molti, un trionfo a Cardiff sarebbe l'anticamera per il Pallone d'Oro, ma non parlatene a Gigi: "L’unica mia priorità e l’unica motivazione che mi ha spinto fino a qui è chiudere un cerchio. Questa è l’unica cosa che mi interessa, il resto sono delle conseguenze importanti e gratificanti ma non sono delle priorità".



E la parola "paura", certo, la si può persino pronunciare: "Paura per la finale? Quella giusta, quella che si ha quando si giocano queste gare. Però bisogna trovare il coraggio di battere questa paura e spesso ci riesco. Per questo motivo mi sento molto più forte di quelli che non sentono paura o dicono di non averne" ha concluso il capitano bianconero.