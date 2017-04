Champions, Bonucci: "Ora la Juventus fa paura"

19 aprile 2017

La Juventus è in semifinale di Champions e buona parte del merito va alla difesa impermeabile: "Abbiamo fatto la partita che dovevamo - ha commentato Bonucci a fine partita -. Una prova di sacrificio e umiltà. Ora dovremo fare un altro passo per arrivare a Cardiff". In semifinale l'italiano non ha preferenze, anzi: "La Juventus ora fa paura, saranno le nostre avversarie a sperare di non pescarci. Noi vogliamo andare in finale".

Il difensore della Juventus Leonardo Bonucci ha commentato l'eliminazione del Barcellona a Premium Champions: “Nessun gol subito al Camp Nou? Sapevamo che loro avrebbero giocato alti, rischiando qualcosa dietro. Siamo stati bravi a restare uniti e compatti merito anche del grande lavoro di Mandzukic e Cuadrado che hanno corso molto: è stata una prova di grande sacrificio e grande umiltà".



Qualcosa in casa Juventus è cambiata anche fuori dall'Italia: "E’ aumentata la consapevolezza nei nostri mezzi, siamo una grande squadra e ora dovremo fare un altro passo per arrivare a Cardiff. Dovevamo fare meglio nelle ripartenze, abbiamo sbagliato tanto in uscita. Ma la gara che dovevamo fare era questa, siamo stati bravi a chiudere tutti gli spazi poi ci è mancato l’ultimo passaggio. Siamo un grande gruppo e vanno fatti molti applausi a questa squadra perchè affronta tutte le partite alla stesso modo, sia che in campo ci sia il Pescara, con tutto il rispetto, o che ci sia il Barcellona".



A fine partita Bonucci ha scambiato la maglia con Messi: "Non abbiamo parlato della finale di Berlino. Mi faceva solo piacere scambiare la maglia con uno dei due migliori giocatori al mondo, è solo un cimelio importante per la mia collezione. Chi vorrei incontrare in semifinale? Credo che la domanda vada fatta alle altre tre squadre che non ci vorranno incontrare. Ora la Juve fa paura, quindi una vale l’altra. Ce la giocheremo con le due squadre di Madrid o con il Monaco che sulla carta sembra la squadra più facile ma che in realtà ha dimostrato di essere molto forte. Saranno sicuramente due grandissime partite ma il nostro obiettivo è arrivare a Cardiff.”