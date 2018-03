Champions, Besiktas-Bayern: gatto fa invasione di campo

15 marzo 2018

Dopo il 5-0 dell'andata, il Bayern piega il Besiktas anche in trasferta e vola ai quarti di finale di Champions League. In Turchia solo l'invasione di un gatto "ferma" la banda di Heynckes, che incassa l'11.ma vittoria consecutiva in Champions. Dopo l'ingresso dell'animale sul terreno di gioco, infatti, l'arbitro Oliver ha sospeso brevemente la partita.