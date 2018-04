Champions, Berlusconi tifa Juve: "Spero batta il Real Madrid"

30 maggio 2017

"Io per antica educazione voluta da mio padre ho sempre tifato Inter quando era impegnata con altre squadre o in match internazionali . E la stessa cosa farò, sapendo di suscitare dispiacere a qualcuno, con la Juventus che incontrerà il Real Madrid. Forza Juventus ". Così Silvio Berlusconi prima di ricevere il premio Rosa Camuna insieme a Massimo Moratti da parte del presidente della Lombardia, Roberto Maroni.

Poi una battuta sul Milan: "Sono stati anni fantastici. Sabato volevo andare a Milanello per salutare ma non ci sono riuscito perché il dolore di aver lasciato il Milan è ancora molto forte. Grazie ai tifosi rossoneri, senza il loro entusiasmo in questi 30 anni questi successi non sarebbero stati possibili", ha aggiunto.