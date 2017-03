Champions, Bayern-Real Madrid: i biglietti verranno sorteggiati

21 marzo 2017

Considerare troppo piccolo uno stadio all'avanguardia come l'Allianz Arena di Monaco di Baviera fa sorridere, ma banalmente è così. Merito della passione dei tifosi bavaresi unita a quella di molti appassionati da tutto il mondo che non vorrebbero perdersi dal vivo la sfida stellare tra Cristiano Ronaldo e Lewandowski, Robben e Ribery contro Bale e Benzema, e via dicendo. Tanti virtualmente in fila per un biglietto, troppi, circa 200mila contro una disponibilità di circa 80mila tagliandi che il Bayern Monaco ha deciso di assegnare in una maniera insolita: tramite un sorteggio. Niente nottate in fila davanti ai botteghini, ne corse contro il tempo. Solo la fortuna che, il 24 marzo, sorriderà a meno della metà di coloro che attenderanno la mail giusta.