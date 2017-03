Champions: Bayern Monaco senza pietà, Arsenal umiliato

7 marzo 2017

L'Arsenal approccia la partita con la consapevolezza di non avere nulla da perdere: del resto la goleada subita all'andata all'Allianz Arena impone alla squadra di Wenger almeno una reazione d'orgoglio. La differenza di motivazioni è netta i Gunners, dopo avere sfiorato il gol al 14' con un colpo di testa di Giroud, passano in vantaggio al 20': Walcott entra in area dalla destra, finge di crossare area e lascia partire un gran tiro sul primo palo che, complice un intervento goffo di Neuer, si insacca sotto la traversa. La risposta del Bayern si limita a un'incursione di Vidal, poi al 33' l'Arsenal chiede a gran voce un rigore per un contatto in area tra Xabi Alonso e Walcott: l'arbitro, il greco Sidiropoulos, fa cenno di proseguire. Si chiude così un primo tempo tutto di marca inglese.



Ma a inizio ripresa cambia decisamente la musica e la reazione del Bayern è rabbiosa. Dopo un erroraccio di Giroud, che da pochi passi non centra la porta con una girata di testa, la squadra di Ancelotti pareggia al 55': Koscielny ferma irregolarmente Lewandowski in piena area, il direttore di gara concede il rigore e in un primo momento ammonisce il difensore dell'Arsenal poi, dopo essersi consultato con l'addizionale, estrae il cartellino rosso. Dagli undici metri Lewandowski spiazza Ospina e firma l'1-1. Discorso qualificazione ormai definitivamente chiuso e infatti gli inglesi accusano il colpo lasciando campo al Bayern che al 68' passa in vantaggio: disastroso disimpegno difensivo dei Gunners, Robben ne approfitta e trafigge Ospina con un sinistro a giro da due passi.



Non c'è più partita, ma i tedeschi non si fermano: Douglas Costa cala il tris al 77' con un sinistro dal limite, Vidal fa poker tre minuti più tardi con uno scavetto sull'uscita di Ospina e all'85' timbra la doppietta personale con un comodo piatto destro. In tutti e tre i casi l'opposizione dei difensori dell'Arsenal è praticamente nulla. Finisce 1-5 e per Wenger, forse alla sua ultima panchina in Champions con i Gunners, non poteva esserci notte peggiore. Il Bayern va avanti e si conferma bestia nera degli inglesi: li aveva già eliminati, sempre agli ottavi, nel 2005, nel 2013 e nel 2014.