Champions, Bayern Monaco-Real Madrid: il maestro contro l'allievo, Ancelotti sfida Zidane

12 aprile 2017

A Monaco è sfida stellare tra Bayern e Real Madrid, prime in Bundesliga e Liga rispettivamente, col confronto sullo sfondo tra Carlo Ancelotti e Zinedine Zidane, due che erano assieme in panchina nel maggio 2014 quando i blancos conquistarono la mitica 'decima' a Lisbona. Sono in tutto 22 i precedenti tra i due club (con quello di stasera, il 23esimo, diventerà un record Champions), con 11 successi dei tedeschi (9 in casa), 9 degli spagnoli (8 in casa) e due pareggi. Le ultime sfide risalgono alle semifinali 2012 - il Bayern vinse 2-1 in casa, poi perse 2-1 a Madrid ma passò ai rigori e perse la finale in casa contro il Chelsea di Di Matteo - e semifinali 2014 - il Real vinse 1-0 in casa e poi travolse 4-0 a domicilio i bavaresi di Guardiola (peggior sconfitta di sempre in casa in Europa) con doppiette di Ronaldo e Ramos, e da lì la squadra di Ancelotti vinse il trofeo in finale a Lisbona.



E' una partita con diversi incroci, oltre a quello in panchina tra Ancelotti e Zidane: infatti Robben e Xabi Alonso hanno vestito la casacca merengue mentre Toni Kroos, regista del Real, è cresciuto nel Bayern e ha vestito la maglia dei tedeschi per 7 stagioni fino al 2014. In campo ci saranno ben 16 Coppe dei Campioni, 11 degli spagnoli (le ultime 2 nel 2014 e nel 2016), e 5 dei bavaresi (l'ultima nel 2013 a Londra), che hanno anche 5 finali perse.



Meno nobile ma non certo meno interessante il match del Calderon tra Atletico Madrid, terzo in Liga a +1 sul Siviglia, e il Leicester, i campioni d'Inghilterra in carica che sono stati rigenerati dopo l'arrivo in panchina di Craig Shakespeare (battuti dall'Everton nell'ultimo turno di Premier dopo 6 vittorie di fila) al posto dell'esonerato Claudio Ranieri. Sarà il quinto confronto tra Colchoneros e Foxes, il primo in Champions, e gli spagnoli conducono con 3 vittorie e un pareggio: nella Coppa del Coppe 1961 l'Atletico passò il turno con una vittoria interna dopo l'1-1 in Inghilterra mentre nella Coppa Uefa 1997 i madrileni vinsero 2-1 a Leicester con anche un gol di Christian Vieri su rigore, e poi si imposero 2-0 in casa con anche una rete dell'ex milanista Josè Mari.



La squadra di Simeone punta la terza semifinale in quattro anni (due finali perse col Real nel 2014 e nel 2016) mentre le Foxes sono debuttanti assolute a questo livello: l'Atletico non ha mai perso in casa contro squadre inglesi in 10 gare (5 vinte e 5 pari) ma il Leicester non ha nulla da perdere e ha fatto fuori il Siviglia di Sampaoli negli ottavi, per cui è un avversario tutt'altro che da sottovalutare.