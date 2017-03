Champions, Barzagli: "Preferirei evitare il Bayern"

16 marzo 2017

In casa Juve cresce l'attesa per il sorteggio dei quarti di Champions League . Mentre Buffon preferirebbe evitare il Leicester, Andrea Barzagli è sulla stessa linea di Bonucci. "Potessi scegliere, preferirei non incontrare il Bayern , perché credo che sia in un momento eccezionale - ha detto a JTV -. Quando arrivi tra le migliori otto squadre d'Europa, comunque, sono tutte forti, anche se sulla carta qualcuna può essere più abbordabile di un'altra".

Alla tv tematica del club bianconero, Barzagli ha parlato di obiettivi e di sogni. "Come obiettivo, non soltanto mio ma di tutta la squadra, e in particolare chi è qui dal primo anno, c'è senza dubbio quello del sesto Scudetto consecutivo. Poi, come calciatore, naturalmente sarebbe il massimo vincere la Champions. Nel calcio bisogna sempre porsi nuovi obiettivi e non smettere mai di sognare!".



Il prossimo ostacolo nella corsa scudetto è la Sampdoria che sta attraversando un grande momento di forma. "La Sampdoria viene da un derby vinto e da partite importanti, e quando arriva uno scontro in casa contro la Juventus tutti danno sempre il meglio. Loro hanno la spensieratezza di potersela giocare, noi sappiamo che sarà una partita difficilissima ma allo stesso tempo importantissima".



"Juve migliore dal mio arrivo? Come squadra, può darsi... senza nulla togliere alle scorse annate. Come qualità abbiamo raggiunto forse la miglior Juve, ma è normale come non conti soltanto la qualità ma conti poi, soprattutto, il risultato finale. Siamo in ballo su tutti e tre gli obiettivi e ce la giochiamo! In Champions conta molto l'esperienza, anche per questo è importante che la Juve sia costante e arrivi ogni anno più lontano possibile".