Champions: Barcellona-Juve, ecco come sarà il Camp Nou

17 aprile 2017

Il Barcellona ha preparato un mosaico spettacolare al Camp Nou per l'importantissima sfida di Champions League di mercoledì sera contro la Juve, con i blaugrana chiamati alla rimonta dopo lo 0-3 dell'andata. Il tema scelto per questa gara da dentro o fuori è "More than a club" (il tradizionale "Mas que un club" in inglese) sulle tribune laterali dello stadio. Il mosaico si comporrà di 90 mila cartoncini blaugrana e gialli, che i tifosi mostreranno all'ingresso dei giocatori in campo. La parola Barça comparirà sui lati delle porte.