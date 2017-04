Champions: Atletico di rigore, Leicester piegato

12 aprile 2017

Atletico padrone del campo nella prima frazione ed è subito Koke a spaventare il Leicester con un gran destro che si infrange sul palo: Schmeichel non ci sarebbe mai arrivato. La replica degli inglesi è affidata a una bella iniziativa di Vardy che mette in mezzo un pallone teso e invitante per Okazaki che però spreca. Al 27' gli spagnoli passano in vantaggio: Albrighton ferma con le maniere forti Griezmann appena dentro l'area e per l'arbitro Eriksson è rigore. Sul dischetto si presenta lo stesso attaccante francese che spiazza Schmeichel firmando l'1-0. La squadra di Shakespeare non riesce a pungere e i Colchoneros tengono saldamente in mano le redini del gioco. Inglesi più intraprendenti a inizio ripresa con Mahrez che prima spara alto col sinistro, poi chiede un rigore per un contatto in area con Gabi: Eriksson fa cenno di proseguire. Buona chance anche per gli spagnoli con Torres che però, dopo essersi liberato della marcatura di Huth, scivola e non riesce a impattare il pallone da ottima posizione. Finale senza grossi sussulti, fatta eccezione per una bella percussione sulla destra di Juanfran all'84': palla dentro per Griezmann, anticipato da un ottimo recupero di Benalouane. L'Atletico vince 1-0 ma non può certo dormire sonni tranquilli: il match di ritorno, in programma martedì prossimo al King Power Stadium, non sarà certo una passeggiata. Per informazioni chiedere al Siviglia.