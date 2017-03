Champions: arriva il Real, missione rimonta per il Napoli

7 marzo 2017

Napoli-Real Madrid , tutto in una notte. I partenopei affrontano al San Paolo le Merengues con l'obiettivo di scrivere una pagina indelebile nella storia del club e ribaltare il 3-1 subito nell'andata degli ottavi di finale di Champions al Bernabeu. Approdare ai quarti è un'impresa difficile ma non impossibile: dopo la vittoria esterna in campionato contro la Roma la squadra si è ricompattata ed è tornato il sereno tra De Laurentiis e Sarri. ( Le probabili formazioni )

Il Napoli, alla seconda partecipazione agli ottavi di Champions, sogna l'approdo ai quarti mancati di un soffio nella stagione 2011/12. Dopo aver vinto 3-1 in casa contro il Chelsea (poi campione del torneo), la squadra allora allenata da Mazzarri venne ribaltata a Stamford Bridge e perse 4-1 si supplementari. Gli ultimi due confronti contro squadre spagnole non sono stati positivi per i partenopei eliminati ai sedicesimi di Europa League 2015/16 dal Villarreal e negli spareggi Champions del 2014/15 dall'Athletic Bilbao.



Eliminare i campioni in carica della Champions non sarà certo una passeggiata per il Napoli. Il Real può amministrare il vantaggio di due reti ottenuto nella gara d'andata e nella passata stagione ha buttato fuori, sempre agli ottavi, la Roma vincendo 2-0 con reti di Ronaldo e Jesé. All'Olimpico, i Blancos hanno interrotto una striscia di 8 eliminazioni consecutive in Champions con squadre provenienti dalla Serie A. Le Merengues puntano ad accedere ai quarti della massima competizione continentale per la settima volta di fila.