Champions, Ancelotti: "Girone difficile, ma anche per le nostre avversarie"

30/08/2018

E in effetti, al di là della qualità indiscutibile di Psg e Liverpool, è evidente che nemmeno le avversarie degli azzurri saranno stati troppo contenti del sorteggio. Il Napoli è certamente una mina vagante del torneo, una squadra con un gioco ben definito e in continua crescita e con un allenatore abituato come nessuno ad arrivare fino in fondo in queste competizioni.



Di certo il sorteggio è stato tanto crudele quanto interessante. È suggestivo l'incrocio contro un avversario storico come Buffon come appassionante è il confronto con l'amatissimo ex Edinson Cavani e, per Ancelotti, il ritorno da nemico a Parigi. Per quello che riguarda il Liverpool, arrivato in finale un anno fa, non c'è dubbio alcuno sulle difficoltà che il Napoli potrebbe incontrare contro una squadra molto rapida e abituata a giocare molto in verticale. Ma nessuna paura, come dice Ancelotti. Solo un'avvertenza: in un gruppo così, guai a perdere punti nel doppio confronto contro la Stella Rossa.