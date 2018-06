Champions, Allegri: "Il rigore? Non mi va di giudicare la scelta dell’arbitro, ma..."

11 aprile 2018

Max Allegri sente un'amarezza profonda. Magari c'è dentro della rabbia, c'è una voglia grande così di spaccare il mondo per un'eliminazione che ora sembra così ingiusta, per il rigore nel recupero, per l'espulsione di Buffon. Eppure Max cerca di non scomporsi: "Non mi va di giudicare la scelta dell’arbitro, sono molto dispiaciuto - dice il tecnico bianconero -. I ragazzi all’andata avevano fatto bene per 60 minti ma avevamo preso due gol, mentre oggi non abbiamo preso gol e poi è successo questo episodio finale: è successo il contrario di quello che è successo su Cuadrado a Torino".



Allegri si riferisce a un atterramento del colombiano nel finale della gara di andata. Più o meno la stessa cosa successa a Madrid. Sempre 3-0 per l'avversario e sempre un intervento da dietro. Rigore a Madrid, decisivo. Niente a Torino. "Io immaginavo che quell’episodio avrebbe cambiato la qualificazione - racconta Allegri -. Dispiace perché la squadra meritava di andare almeno ai supplementari. Avevamo ancora due cambi a disposizione che nei supplementari avrebbero dato una mano importante".