Champions, a Napoli e a Nizza senza tifoserie avversarie

12 agosto 2017

La doppia sfida del decisivo preliminare di Champions League tra Napoli e Nizza si giocherà sempre senza tifosi ospiti. Dopo la decisione della Prefettura del capoluogo campano di vietare la vendita di biglietti ai sostenitori francesi per il match di andata del 16 agosto, è arrivata la risposta delle autorità nizzarde, che hanno negato ai tifosi azzurri di accedere alla zona perimetrale dello stadio Allianz Riviera per il ritorno del 22 agosto.

La decisione del prefetto napoletano è motivata da problemi di sicurezza. Si fa riferimento alle preoccupazioni manifestate dalla Questura per "l'accesa rivalità tra le tifoserie delle due squadre", che nell' estate 2015 sfociarono in incidenti in occasione dell'amichevole Nizza-Napoli. La Polizia ha parlato di "rinnovati segnali" che confermano la possibilità del ripetersi di "situazioni di criticità". Un timore- afferma la Questura di Napoli - "condiviso dalle Autorità francesi". Che, infatti, hanno applicato lo stesso provvedimento.



Intanto, a Napoli è altisisma la febbre per la partita di andata, per la quale sono stati venduti quasi 30mila biglietti in soli due giorni.