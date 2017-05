Champions 2017-2018: ecco le 22 qualificate alla fase a gironi

29 maggio 2017

In attesa della rivoluzione che prenderà il via dalla stagione 2018-2019 (4 squadre ammesse direttamente alla fase a gironi per Spagna, Germania, Inghilterra e Italia), il Bel paese avrà ai nastri di partenza della prossima Champions le stesse squadre della passata stagione, Juventus, Roma e Napoli con quest'ultime due che si sono scambiati i ruoli (giallorossi ai gironi e partenopei ai preliminari).



In vista del sorteggio la Juventus sarà inserita in prima fascia, mentre rischiano grosso Roma e Napoli. Ad oggi i capitolini partirebbero dalla quarta fascia, anche se le chance di salire in terza non mancano: basta che una tra Siviglia, Dinamo Kiev, Ajax, Olympiacos, Liverpool o Napoli venga eliminata tra preliminari e playoff. E' messa un po' meglio la squadra di Sarri, che ha una flebile speranza di essere inserita in seconda fascia: gli azzurri dovranno gufare affinché il Siviglia perda il suo preliminare.