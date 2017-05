Champions: serve una notte da Juve e i gol di Higuain

3 maggio 2017

È arrivato il momento tanto atteso: Monaco contro Juventus. Sarà una notte stellare e i bianconeri sognano già di ipotecare la finale di Cardiff del 3 giugno, un po' come fatto dal Real Madrid ieri sera contro l'Atletico. Missione difficilissima e Allegri e Buffon hanno voluto sottolinearlo più volte nella conferenza della vigilia. Piedi di piombo, ma anche la consapevolezza di essere un gradino sopra a Mbappé e compagni.



Per questo è vietato fallire e l'obiettivo è quello di segnare per regalarsi un ritorno più agevole allo Stadium. E questa può essere la notte di Gonzalo Higuain: mr 90 milioni di euro, preso proprio con la speranza di alzare al cielo la Coppa dalle grandi orecchie, deve dimostrare il suo valore. Per ora solo 3 gol segnati in 9 partite in Europa. Un bottino un po' magro, ma adesso è venuto il momento di fare la differenza. Contro il Barcellona ci è andato vicino, ma nel Principato il Pipita vuole mettersi la corona. Al Louis II, però, ci saranno anche Dybala e la coppia Falcao-Mbappé, due attacchi a confronto. La differenza toccherà farla anche alla retroguardia di Allegri. Conto la squadra che ha segnato di più in Europa, Buffon, Chiellini e Bonucci avranno il loro bel da fare. Un altro esame di maturità per la difesa meno battuta. Quante sfide nella sfida.



L'appuntamento è per le 20:45 su Canale 5 e in streaming sul nostro sito Sportmediaset.it. Telecronaca affidata a Pierluigi Pardo.



I PRECEDENTI (sempre in UEFA Champions League)

Quarti 2014/15: Juventus - Monaco 1-0, Monaco - Juventus 0-0 (tot: 1-0 Juventus)

Semifinali 1997/98: Juventus - Monaco 4-1, Monaco - Juventus 3-1 (tot.: 6-4 Juventus)