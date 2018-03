Champions: Juve e Roma, urna calda a Nyon

13 marzo 2018

Juventus e Roma sono in attesa di conoscere le loro avversarie nei quarti di finale di Champions League: venerdì il sorteggio a Nyon in diretta su Italia 1 e in streaming sul nostro sito alle 12. Italia che non portava due squadre tra le migliori otto d'Europa da ben undici anni e l'urna è bollente. Mancano ancora due squadre a qualificarsi, ma ci sono già da evitare Real Madrid e Manchester City. Più abbordabili il Liverpool e il Siviglia di Montella che ha eliminato il Manchester United. Tabellone da aggiornare con i risultati di Besiktas-Bayern Monaco (si parte dal 5-0 dell'andata per i tedeschi) e Barcellona-Chelsea (1-1).



Possibile anche il derby tutto italiano tra Juve e Roma. Partita fratricida, ma che porterebbe un'italiana in semifinale. La strada per Kiev è ancora lunga.