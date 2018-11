Buffon ritrova la Champions: "Ho sofferto a star fuori, Juve tra le favorite"

02/11/2018

Il ruolo di spettatore è finito. Martedì sera al San Paolo Gigi Buffon difenderà i pali del Psg e riassaporerà la Champions dopo la notte di Madrid e la squalifica di tre turni. "Il bidone dell'immondizia? E' uscito dalla mia fantasia. Non sapevo cosa dire, avevo un diavolo per capello ed è venuto fuori il Buffon di Carrara. Ho sofferto a stare fuori. Con il Napoli sarà una gara delicata. Juve tra le favorite". Sul futuro: "Per smettere c'è tempo".

"Sarà una partita delicata, contro un avversario di grandissimo livello - ha proseguito Buffon parlando della gara di martedì sera al San Paolo contro il Napoli - L'avvento di Carlo Ancelotti ha fatto sì che questa squadra prendesse un altro tipo di consapevolezza che prima non era certa di avere". Sulle favorite per la Champions League: "Ci sono 2-3 favorite: non puoi non mettere il Barcellona che ha il primo, a volte secondo giocatore al mondo (Messi). Poi c'è anche la Juve, che negli ultimi anni ha consolidato il suo livello e poi è arrivato l'altro secondo a volte primo giocatore (Ronaldo)". E ancora sul futuro: "Non voglio darmi scadenze, ma voglio giocare fino a quando sono competitivo. Fino a quando ho la fortuna di poter avere queste offerte di grandissimo livello io vado avanti. Per smettere c'è tempo".