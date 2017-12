Bristol, il Pordenone d'Inghilterra che l'impresa l'ha fatta davvero

21 dicembre 2017

E' il Pordenone d'Inghilterra, ma l'impresa l'ha fatta davvero. Una cosa incredibile, di quelle che succedono una volta ogni 20 anni - anche meno, forse - e che rendono così meraviglioso il calcio. Quarti di finale della Gol League Cup, la coppa di Lega inglese, Bristol e United a sfidarsi e pronostico nemmeno in discussione. Passa il Manchester, sicuro come l'oro. Invece no, invece a passare è il Bristol, con un'altra di quelle cose che fanno amare così tanto il calcio: gol al minuto 93.



Novantatrè, quando Mourinho era semmai scocciato all'idea di dover giocare dei supplementari. Pazzesco: palla filtrante in area, Smith viene completamente dimenticato dalla difesa dello United e game over, 2-1 Bristol e Ibra - al primo gol dal suo rientro - eliminato. Con quella faccia lì, quella che gli viene quando succede l'imponderabile. Alla voce imponderabile va anche archiviato il post partita. Non solo per la logica esultanza, mista a incredulità, del popolo di Bristol. Ma anche e soprattutto per la clamorosa invasione di campo. Centinaia di persone, come se fosse una finale di Champions. Si può dire bellissimo? Si può dire. Ora il Pordenone d'Inghilterra se la vedrà con il City e sì, finirà lì. Ma quanto è stato bello? Provate a immaginarlo voi, se ci riuscite.