Briatore: "Questa è la Juve più forte di sempre"

2 maggio 2017

Flavio Briatore spettatore interessato di Monaco-Juventus. L'imprenditore tifoso bianconero e residente nel Principato ha spinto la squadra di Allegri: "La Juve quest’anno penso che abbia la possibilità di fare il Triplete anche perché una Juve così forte non l’abbiamo mai avuta. Allegri è stato geniale, ha preso la squadra da un’eredità pesante, quella di Antonio Conte, e l’ha trasformata in una macchina da guerra".



Dopo aver elogiato il tecnico, Briatore ha parlato dei giocatori: "Abbiamo Buffon che rappresenta la storia juventina. Ora è una squadra fortissima ma abbiamo avuto dei momenti difficili in Serie B e lui è sempre stato con noi, quindi per me rappresenta la Juve. La parata che ha fatto contro il Barcellona è incredibile e spettacolare. Poi ci sono ragazzi formidabili, come Dybala che è da pallone d’Oro, Higuain, i difensori e Mandzukic che come Eto’o va su e giù sulla fascia".



Infine, a Premium Sport, un consiglio per Balotelli: "Mario sta facendo un campionato eccezionale. Se ci mette un po’ di testa può ancora essere un grande, ha solo 26 anni. Si è rimesso in forma e credo sia un rinforzo anche per la Nazionale. E’ fortissimo, speriamo anche di rivederlo in Italia, io lo vedrei bene a Napoli. Sia io che Raiola, così come tutti quelli che gli vogliono bene, cerchiamo di proteggerlo".