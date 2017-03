Bravo Napoli, ma adesso devi diventare grande ripartendo da Mertens

Non una bella situazione soprattutto per Maurizio Sarri , che in caso di fallimento, magari condito da un terzo posto in campionato che peggiorerebbe il piazzamento della scorsa stagione e costringerebbe il Napoli ai preliminari di Champions, potrebbe davvero chiudere in anticipo la sua avventura sotto il Vesuvio. Nonostante le parole di AdL al termine della sfida col Real, i rapporti tra i due sono "borderline" e a giugno bisognerà tirare le somme. Di sicuro l'allenatore ha le sue colpe, ma è indubbio che per migliorare, la squadra ha bisogno di un sostanziale ritocco derlla rosa. A partire dalla difesa, dove soprattutto Koulibaly ha manifestato evidenti limiti internazionali. E visto che sia lui, sia Ghoulam, hanno mercato, si potrebbe pensare di fare cassa e trovare dei sostituti più adeguati. Si dovrà mettere mano anche al centrocampo con almeno uno o due innesti di spessore. Per il futuro, insomma, serve ripartire dall'attacco, sebbene pure qui si potrebbe fare qualcosa. Ad esempio trovare una vera alternativa a Milik che non può certo essere Pavoletti. Perché serve un vero numero 9, nonostante il tridente dei piccoli abbia fatto faville. Ma siamo sicuri che riuscirà a ripetersi? Una delle grandi certezze di questo Napoli, però, risponde al nome di Dries Mertens . Uno da 17 gol nelle ultime 16 gare ufficiali. E' sul belga che bisogna costruire il domani, partendo dal rinnovo di un contratto in scadenza a giugno 2018. De Laurentiis e Giuntoli dovranno sedersi al più presto al tavolo delle trattative, per non avere sgradite sorprese.

LE STATISTICHE DI NAPOLI-REAL MADRID

• Il Napoli ha perso solo due volte in Champions League nella sua storia dopo essersi portato in vantaggio: si è trattato delle ultime due gare con il Real Madrid.

• Inoltre, prima di oggi il Napoli aveva sempre vinto in CL dopo aver chiuso il primo tempo in vantaggio (7 volte su 7).

• Tutti gli ultimi 6 gol di Sergio Ramos in Champions sono arrivati nella fase ad eliminazione diretta.

• 17° gol di Dries Mertens nelle ultime 16 gare ufficiali con il Napoli.

• Il Real ha trovato la rete in tutte le ultime 9 gare di Champions giocate in trasferta contro club italiani, ma ha vinto solo le ultime due.

• Napoli mai vittorioso contro il Real: un pareggio e tre sconfitte in quattro confronti.

• I partenopei hanno perso due delle ultime tre partite di Champions League al San Paolo (pareggio nell’altra), dopo che erano rimasti imbattuti nelle precedenti 11 (includendo la Coppa dei Campioni).

• Il Real Madrid non subiva così tanti tiri, 11, in un 1° tempo di una gara di Champions dal novembre 2013 (15 vs Juventus).

• Sette i pali colpiti dal Real Madrid, record in questa Champions League condiviso con il Bayern Monaco.

• Primo gol di Alvaro Morata in 7 match ufficiali contro il Napoli.