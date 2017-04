Borussia Dortmund, Bartra fuori 4 settimane

13 aprile 2017

La paura è passata e Marc Bartra pensa solo a tornare in campo. Il problema al braccio, colpito dall'esplosione che ha provocato la rottura del finestrino del pullman del Borussia, lo terrà però lontano dal terreno di gioco per quattro settimane. Sono questi i tempi ufficializzati dal Dortmund per il rientro. Il tecnico Tuchel ha spiegato: "Avrebbe voluto già scendere in campo questo weekend, è molto positivo e ha grande voglia di tornare".