Borussia Dortmund, Tuchel: "Costretti a giocare"

13 aprile 2017

Un altro "giallo" a Dortmund e botta e risposta a distanza tra Thomas Tuchel e la Uefa. L'allenatore del Borussia dopo la sconfitta contro il Monaco ha attaccato: "Quando ci hanno detto che dovevamo giocare ci siamo sentiti spaesati e ignorati. Ci sono giocatori che stanno convivendo con la paura, ma qualcuno in Svizzera ha deciso che si doveva giocare per forza. Questo non è molto corretto". Il tecnico tedesco non ha gradito la scelta di recuperare il match a meno di 24 ore dall'attentato subito: "Ci hanno trattato come se al nostro bus avessero gettato addosso una birra mentre non sappiamo neanche quale sia stato il motivo dell'attentato. L'unico argomento di cui si è parlato dopo quanto accaduto è stato quello del giorno in cui recuperare la partita. Non ci hanno chiesto nulla".



Immediata la risposta della Uefa con un comunicato che ha smentito la versione di Tuchel: "La decisione di recuperare Borussia-Monaco alle 18:45 di mercoledì è stato una scelta condivisa con i club e le autorità. Nella riunione fatta nessuno ci ha chiesto di non giocare".



TUCHEL SUL MATCH: "È SOLO IL PRIMO ROUND"

In campo il Borussia Dortmund ha perso 3-2 dopo un primo tempo sciagurato con molti errori di concetrazione: "Abbiamo lasciato che ogni calciatore decidesse liberamente se giocare o meno, abbiamo capito che allenarci poteva essere un modo per non pensare a quanto ci è accaduto. Alla fine tutti hanno dato la propria disponibilità". Tuchel non ha abbandonato le speranze di passare in semifinale: "Si è trattato solamente del primo round, c'è da giocare ancora la gara di ritorno. Non abbiamo perso le nostre speranze di qualificazione".