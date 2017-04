Borussia, Bartra: "Sto molto meglio"

12 aprile 2017

Il peggio è passato: Marc Bartra sorride con il braccio destro ingessato. Il difensore del Borussia Dortmund, che si è rotto il radio per via delle esplosioni vicino al pullman dei gialloneri, ha rassicurato tutti con una foto postata su Instgram: "Ciao a tutti, come vedete sto molto meglio. Grazie mille per tutti i messaggi d'appoggio. Forza ai miei compagni, ai tifosi e a tutto il Borussia Dortmund per il match col Monaco".