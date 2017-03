Bayern-Real, Ancelotti: "Sarà speciale". Spagnoli preoccupati: "Peggior sorteggio possibile" Butruagueño a Premium Sport: "Non ci nascondiamo, non poteva andarci peggio"

17 marzo 2017

L'urna di Nyon ha regalato, oltre a Juve-Barcellona, anche un altro quarto di finale da paura. È quello tra Real Madrid e Bayern Monaco, una delle sfide più spettacolari che il calcio mondiale può proporre. Di fronte il maestro Ancelotti e l'allievo Zizou Zidane (vice di Carletto ai tempi del Real), che si sono idealmente passati il testimone al Real vincendo due Champions nel giro di tre anni. Ora saranno di fronte.

ANCELOTTI: "SARÀ DAVVERO SPECIALE" Emozionato Carlo Ancelotti: "Sarà speciale per me tornare a Madrid. Tutte le squadre nei quarti sono forti, conosciamo tutti nei minimi dettagli. Il Real ha una squadra fantastica, giocatori fantastici e un allenatore fantastico. Sarà difficile, ma abbiamo fiducia. Saranno i dettagli ad essere decisivi".



Rummenigge sa che era difficile pescare avversario più duro: "Real-Bayern è un classico della Champions e sarà una gioia per tutti gli appassionati. Carlo conosce bene il Real, inoltre abbiamo la prima partita in casa e secondo me è un bene. Probabilità? 50-50, non può essere altrimenti. E poi c'è quella statistica che i campioni in carica non vincono due anni di fila, no?".



Un altro ex che tornerà al Bernabeu è Xabi Alonso: "Wow! Forse è l'avversario più difficile, ma a questo punto sono tutte dure da affrontare. Sono comunque felice di poter tornare a giocare a Madrid".

ZIDANE: "NON ESISTONO PARTITE FACILI" "A Madrid ho imparato che devi vincere tutto. Il Bayern? Bene, non esiste una partita facile. È un rivale duro, molto forte ma è quello che ci è toccato. Non possiamo fare nulla". Così Zinedine Zidane, allenatore del Real Madrid, commenta in conferenza stampa l'esito del sorteggio dei quarti di finale di Champions League contro il Bayern Monaco. "Ancora non ho parlato con Carlo (Ancelotti, ndr). Hanno una buona squadra che sta facendo molto bene. Sarà una bella partita per i due club e per i tifosi", ha aggiunto il tecnico spagnolo.

BUTRAGUENO: "BAYERN PEGGIOR AVVERSARIA POSSIBILE" Non nasconde il proprio disappunto Emilio Butragueño direttore delle relazioni istituzionali del Real Madrid, ai microfoni di Premium Sport: "Sarà una sfida molto emozionante per i tifosi di tutte e due le squadre. Non ci nascondiamo, abbiamo preso l’avversario peggiore che ci potesse toccare ma la nostra condizione di essere i campioni in carica ci impone di preparare la sfida al meglio".



Già il Napoli aveva messo in difficoltà il Real. Butragueño spiega: "Abbiamo anche avuto paura di essere eliminati."Quando il Napoli è andato in vantaggio e quando abbiamo sentito il tifo del San Paolo abbiamo tremato un po'. Poi però la sfida è girata dalla nostra parte grazie ai gol di Sergio Ramos. La sfida contro il Barcellona che arriverà dopo la Champions potrebbe condizionare la squadra? Avremo un calendario molto impegnativo, saranno tutte finali. Questo è il momento più critico della stagione e ci serviranno tutti i nostri giocatori come ha detto Zidane. Emozionati per sfidare Ancelotti? Ci son pochi segreti tra noi e lui. Con Zidane hanno un gran rapporto e sarà bellissimo rivederlo perché a Madrid proviamo ancora grande affetto per lui".

