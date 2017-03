Bayern, Neuer operato a un piede: sarà disponibile per il Real Madrid

30 marzo 2017

Tegola Neuer in casa Bayern. Il portiere si è infortunato in allenamento al piede sinistro ed è stato subito sottoposto a un piccolo intervento che lo terrà fuori per circa due settimane. L'estremo difensore tedesco salterà le due gare di Bundes contro Augsburg ed Hoffenheim e dovrebbe rientrare già il 12 aprile contro il Borussia. Se tutto andrà secondo i piani, dunque, Neuer sarà disponibile per la partita di Champions col Real.