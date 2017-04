Bayern: Lewandowski recupera per il Real Madrid

17 aprile 2017

La sua assenza si è sentita tantissimo, tanto che nelle due gare senza di lui il Bayern ha compromesso la qualificazione alle semifinale di Champions League ed è andato in bianco contro il Bayer Leverkusen. Ora al Bernabeu servirà l'impresa e Ancelotti ha qualche speranza in più con il recupero di Lewandowski, che rispedisce in panchina l'opaco Thomas Mueller di questa stagione.





Non è però tutto rose e fiori per Ancelotti che ha a che fare con l'emergenza in difesa. Squalificato Javi Martinez, non stanno bene nemmeno Hummels e Jerome Boateng: l'ex Borussia ha un problema alla caviglia che lo ha costretto a rinunciare già al match d'andata, mentre il compagno di reparto ha un fastidio agli adduttori. Se non dovessero farcela, l'inedita coppia di difesa sarà formata da Alaba e Kimmich.