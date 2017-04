Bayern, furia Rummenigge: "Siamo stati truffati"

19 aprile 2017

"Per la prima volta sento dentro di me una rabbia folle. Mai avevo avuto in passato questa rabbia, mi sento truffato , anzi ci sentiamo truffati": Karl-Heinz Rummenigge si è sfogato durante una cena con lo staff in seguito all' eliminazione del Bayern Monaco dalla Champions in un match, quello perso 4-2 contro il Real Madrid , fortemente condizionato dagli errori arbitrali : "E' stata un'altra partita" ha aggiunto il presidente del club bavarese.

Rummenigge, dunque, si è lasciato andare a un duro attacco nei confronti dell'arbitro ungherese Kassai, le cui decisioni hanno condizionato la gara di ritorno dei quarti al Bernabeu tra Bayern e Real. Del resto meno di un anno fa, il presidente non le aveva mandate a dire nemmeno a Cuneyt Cakir, direttore di gara della semifinale di Champions persa contro l'Atletico di Simeone. All'epoca Rumenigge era furioso per un presunto gol in fuorigioco e un rigore negato alla sua squadra: "Siamo arrabbiati. Il goal dell'Atletico era in fuorigioco e il fallo da rigore di Martinez su Torres è avvenuto un metro fuori dall'area. Questo arbitro ha diretto due semifinali di Champions League in una settimana. Non so come sia possibile. Lo stesso delegato UEFA mi ha detto che è una vergogna il modo in cui ha arbitrato".



Parole ben diverse, invece, rispetto a quelle pronunciate, sempre lo scorso anno, dopo la vittoria agli ottavi di Champions quando, però, a lamentarsi dell'arbitraggio, era stata la Juventus: in quell'occasione Rummenigge aveva replicato che le grandi squadre, e quella bianconera poteva essere considerata tale, non sono sono solite parlare delle decisioni dei direttori di gara.