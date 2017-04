Bayern, Ancelotti: "Siamo ancora vivi"

12 aprile 2017

Carlo Ancelotti ci crede, nonostante la sconfitta casalinga del suo Bayern contro il Real Madrid nell'andata dei quarti di Champions: "Quando siamo rimasti in dieci, loro potevano uccidere la qualificazione ma non l'hanno fatto e ci hanno lasciato ancora delle speranze. Siamo ancora vivi e abbiamo ancora 90 minuti da giocare - ha detto a Premium Sport - Dobbiamo ripetere per tutta la partita la buona prestazione del primo tempo".

"Abbiamo sbagliato la marcatura sul gol del pari ma la partita fino all'espulsione è stata in equilibrio - ha proseguito Ancelotti - Siamo rammaricati perché a fine primo tempo potevamo essere 2-0. L'assenza di Lewandowsky? Nella prima parte abbiamo fatto bene con Muller. Chiaramente Robert è un grandissimo giocatore e speriamo di recuperarlo. I 100 gol di Ronaldo in Europa? Era meglio se stava in panchina. E' sempre un giocatore determinante e lo sapevamo. Sorpreso dalla Juve? No, non mi ha sorpreso la prestazione dei bianconeri, mi ha sorpreso la prestazione del Barcellona".