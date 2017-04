Bayern, Ancelotti: "Lewa? Gioca solo se non ha dolore"

11 aprile 2017

Alla vigilia della supersfida contro il Real Madrid, Carlo Ancelotti non scioglie il grande dubbio sulla presenza o meno di Robert Lewandowski , uscito dolorante a una spalla nel match contro il Borussia Dortmund. "Prenderemo una decisione domani - ha detto l'allenatore del Bayern - Se sta bene gioca, se avverte dolore no". Prima volta da ex contro il Real. "Sarà una gara speciale per me e sono sicuro che sarà un grande match".

Ancelotti, che è entrato nella storia del Real Madrid per aver vinto la tanto attesa decima Champions League, ha lasciato a Madrid parecchi amici ed estimatori. Tra questi, senza dubbio, Zinedine Zidane, che è stato suo assistente. "Avere al proprio fianco uno come Zinda con il suo carisma e la sua esperienza aiuta molto. E' stato un assistente fantastico - ha spiegato l'allenatore di Reggiolo - Abbiamo il desiderio e la convinzione necessari. Vogliamo dare il 100% domani e cercare di vincere la partita".



Il tecnico dei bavaresi prova a scaricare un po' di pressione. "Questa partita non è decisiva. Ci dà la possibilitò di avere più o meno problemi al ritorno. La gara decisiva sarà quella del ritorno".



Lewandowski è il grande dubbio. "Oggi si è allenato solo 20', ha avuto buone sensazioni ma non so come starà domani. Speriamo che possa stare meglio e abbiamo fiducia perché possa giocare".



Sicuro assente del match sarà il centrale Hummels, mentre Neuer è pienamente recuperato. "Manu è pronto. Si è allenato bene con noi oggi e domani sarà in porta". Uno spauracchio in più per la BBC, Bale-Benzema-Cristiano Ronaldo, che farà di tutto per regalare un grosso dispiacere al loro allenatore. "Mi piacerebbe che Cristiano partisse dalla panchina, Benzema stesse in tribuna e Bale a casa a vedere la partita" ha scherzato Ancelotti.