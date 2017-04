Bayern, Ancelotti avvisa il Real: "Lewa sta bene, servirà una gara perfetta"

17 aprile 2017

Dopo la sconfitta a Monaco, Ancelotti non molla e avverte il Real in vista del ritorno di Champiosn League al Bernabeu. " Lewandowski sta bene e la sua presenza sarà molto utile - ha spiegato -. L'andata rende tutto più difficile. Per passare il turno dovremo fare una partita perfetta . Serviranno coraggio, forza e qualità". "E' vero che il Real segna sempre al Bernabeu, ma prende anche spesso gol ", ha aggiunto.

"A Monaco abbiamo giocato bene per 60 minuti - ha proseguito Carletto -. Adesso avremo bisogno di una partita perfetta. Sappiamo che abbiamo meno possibilità di farcela, ma comunque qualche possibilità c’è". Per la gara col Real, il tecnico del Bayern comunque potrà contare sul rientro di Lewandowski: "E' un giocatore molto importante, averlo in campo ci dà molta fiducia". Ma Ancelotti potrà avere a disposizione anche Boateng ed Hummels: "Credo che possano giocare tutti e due, però vedremo". Squadra praticamente al completo, dunque.



Quanto invece al ritorno al Bernabeu da avversario, Ancelotti ha le idee molto chiare: "Non so come mi accoglierà il Bernabeu. Sono stato due anni al Real e conservo ricordi indimenticabili".