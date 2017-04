Bayer, Neuer è in dubbio per la sfida col Real

4 aprile 2017

Nonostante le rassicurazioni di Carlo Ancelotti, il portiere del Bayern Monaco Manuel Neuer resta in dubbio per la gara d'andata dei quarti di finale di Champions League con il Real Madrid. A otto giorni dalla sfida dell'Allianz Arena il nazionale tedesco cammina ancora con le stampelle per i postumi dell'intervento al piede a cui si è sottoposto nella scorsa settimana. L'estremo difensore, che salterà la partita di Bundesliga di sabato contro il Borussia Dortmund, dovrebbe tornare ad allenarsi non prima del fine settimana.



Sul doppio confronto degli ottavi ha parlato Arturo Vidal: "Sarà un confronto molto diverso, perché il Real Madrid non starà indietro aspettando come l'Atletico. E' una grande squadra che farà la sua partita per dimostrare che sono i campioni in carica". Il centrocampista del Bayern Monaco ha parlato ad As: "Sarà una bella partita, non vedo l'ora di giocare. Affronteremo una squadra al nostro stesso livello, che è sempre un bene".