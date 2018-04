Bartomeu non fa sconti: "89€ in curva per i giallorossi? Prezzo giusto"

3 aprile 2018

Il Barcellona non fa sconti e Josep Bartomeu spiega il prezzo di 89 euro per il biglietto per assistere alla sfida del Camp Nou con la Roma nel settore ospite: "Il nostro Club è di proprietà dei suoi soci, precisamente del 145.000 associati che pagano la quota e l'abbonamento. Inoltre, a differenza di altri club, l'85% della capacità del Camp Nou è riservata ai nostri abbonati, perché le partite di Champions League sono incluse nell'abbonamento stagionale, pertanto mettiamo a disposizione il 15% della capacità totale per la vendita libera".



Il presidente del Barcellona ha risposto così alla lettera del "Romanista" inviatagli il 20 marzo, nella quale si chiedeva di abbassare il prezzo dei biglietti del settore ospiti per la partita del Camp Nou, fissato a 89 euro. Richiesta ha fatto il giro del mondo, uscendo sui principali quotidiani spagnoli e sul New York Times, riscontrando l'appoggio del direttore sportivo della Roma Monchi e del presidente del Coni Malagò.



"Tutto ciò - prosegue Bertomeu - richiede uno sforzo costante nel reperimento delle risorse economiche, poiché gli introiti che generiamo sono essenziali per continuare a competere al più alto livello dello sport europeo in cinque discipline (calcio, basket, pallamano, hockey e calcio a 5) e per finanziare, tra le altre attività, il nostro obiettivo di responsabilita' sociale. Mi dispiace non aver potuto assecondare la vostra richiesta, però spero che capiate i nostri motivi e che il 4 aprile potremo godere tutti insieme di un magnifico spettacolo al Camp Nou. Vivremo, senza dubbio, una grande partita!".