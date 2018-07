Barcellona, Valverde: "E' assolutamente colpa mia" "La Roma con due punte ci ha spiazzato, perdere così fa male"

10 aprile 2018

L'altra faccia dell'impresa della Roma in Champions è quella scura degli sconfitti: "Sono assolutamente responsabile di questa eliminazione - ha commentato il tecnico del Barcellona, Valverde -. Quando perdi così non può essere altrimenti. Non mi aspettavo la Roma con due punte, ci hanno spiazzato". Un duro colpo: "Perdere così fa molto male, ci dispiace molto per i nostri tifosi. Ora guardiamo avanti per rifare grande il Barcellona".

"Eravamo venuti qui per vincere, ma consapevoli della forza della Roma - ha continuato Valverde nel postpartita -. Loro però hanno giocato bene e quando perdi delle partite in questo modo pensi sempre a quello che avevi preparato prima. Sono il responsabile di tutto questo, ho riproposto la formazione delle scorsa settimana ma non è bastato. La Roma ha giocato benissimo e i complimenti vanno fatti a loro. Noi abbiamo buttato via una grande occasione".



Il 3-5-2 proposto da Di Francesco è stato un fattore: "Non mi aspettavo i giallorossi con due punte, ma pensavo che le nostre idee potessero superare quelle degli avversari con equilibrio ed esperienza. Ci dispiace molto per questa sconfitta, per i tifosi e per quello che rappresentiamo nel calcio. E' un duro colpo, ma ora proveremo a vincere le altre competizioni".

INIESTA AI SALUTI L'immagine sconsolata e incredula di Iniesta sulla panchina del Barcellona dopo il cambio potrebbe essere la fotografia di addio alla Champions League del fuoriclasse spagnolo. A fine stagione potrebbe lasciare il blaugrana, una soluzione non esclusa nel dopo partita: "Questa potrebbe essere stata la mia ultima partita in questa competizione, ma non voglio pensarci adesso".

